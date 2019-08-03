У Пекіні госпіталізували 38 відвідувачів басейну через можливий витік хлору

За її даними, інцидент стався в п'ятницю близько 19:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) в басейні "Жуйлай", який проходить тестову експлуатацію.

Повідомляється, що у відвідувачів з'явилися симптоми нудоти і запаморочення. Всі постраждалі були негайно доставлені в медичні установи.

За інформацією China Daily, місцева влада вже направила робочу групу для з'ясування обставин аварії. Причини інциденту встановлюються, ведеться розслідування.

Нагадаємо, на понад 10 пляжах у Києві виявили порушення санітарних норм.