У Пекіні госпіталізували 38 відвідувачів басейну через можливий витік хлору
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Щонайменше 38 осіб госпіталізовано в результаті ймовірного витоку хлору в басейні в районі Фаншань на південному заході Пекіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету China Daily.
За її даними, інцидент стався в п'ятницю близько 19:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) в басейні "Жуйлай", який проходить тестову експлуатацію.
Повідомляється, що у відвідувачів з'явилися симптоми нудоти і запаморочення. Всі постраждалі були негайно доставлені в медичні установи.
За інформацією China Daily, місцева влада вже направила робочу групу для з'ясування обставин аварії. Причини інциденту встановлюються, ведеться розслідування.
Нагадаємо, на понад 10 пляжах у Києві виявили порушення санітарних норм.