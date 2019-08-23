В пещере в польских Татрах нашли тело разыскиваемого спелеолога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Большой снежной пещере в польских Татрах спасатели нашли тело одного из двух спелеологов, то есть исследователей пещер, которых разыскивали с прошлой субботы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как проинформировал дежурный спасатель волонтерской спасательной службы в Татрах (TOPR) Кшиштоф Длугопольський, с субботы в Великой снежной пещере, которая является самой длинной и глубокой пещерой в Польше, продолжаются поиски двух заключенных там спелеологов.
Члены одного из вроцлавских спелеоклубов при изучении неизвестных до сих пор коридоров татранской пещеры были отрезаны водой, которая затопила часть коридора, пишет издание. Четырем их коллегам удалось выйти из пещеры и сообщить спасателям о происшествии.
Добровольческая служба спасателей в Татрах при поддержке своих словацких коллег непрерывно расширяла тесный коридор, используя взрывчатку, чтобы добраться до возможного места порабощения мужчин.
В четверг вечером спасатели наткнулись на тело одного из разыскиваемых спелеологов.
Руководитель TOPR Ян Кшиштоф в ходе проведения акции по поднятию тел спелеологов из пещеры отмечал, что шансы, что спелеологам удалось выжить в таких экстремальных условиях, невелики: в пещере постоянно сохраняется температура около 4 градуса Цельсия.
Кшиштоф также заявил, что акция по поднятию тел спелеологов из Великой снежной пещеры в Татрах может длиться несколько дней или недель.
Спасатели считают, что тело второго спелеолога находится чуть дальше, пишет издание.
Напомним, по меньшей мере 4 человека погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши.