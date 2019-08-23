В пещере в польских Татрах нашли тело разыскиваемого спелеолога

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Большой снежной пещере в польских Татрах спасатели нашли тело одного из двух спелеологов, то есть исследователей пещер, которых разыскивали с прошлой субботы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.