У печері у польських Татрах знайшли тіло розшукуваного спелеолога

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Великій сніжній печері у польських Татрах рятувальники знайшли тіло одного з двох спелеологів, тобто дослідників печер, яких розшукували з минулої суботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.