У печері у польських Татрах знайшли тіло розшукуваного спелеолога
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Великій сніжній печері у польських Татрах рятувальники знайшли тіло одного з двох спелеологів, тобто дослідників печер, яких розшукували з минулої суботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.
Як проінформував черговий рятувальник волонтерської рятувальної служби у Татрах (TOPR) Кшиштоф Длуґопольський, від суботи у Великій сніжній печері, що є найдовшою і найглибшою печерою у Польщі, тривають пошуки двох поневолених там спелеологів.
Члени одного з вроцлавських спелеоклубів під час вивчення невідомих дотепер коридорів татранської печери були відрізані водою, що затопила частину коридору, пише видання. Чотирьом їхнім колегам вдалося вийти з печери та повідомити рятувальникам про подію.
Добровольча служба рятувальників у Татрах за підтримки своїх словацьких колег безперервно розширювала тісний коридор, використовуючи вибухівку, аби дістатися до можливого місця поневолення чоловіків.
У четвер ввечері рятувальники натрапили на тіло одного із розшукуваних спелеологів.
Керівник TOPR Ян Кшиштоф у ході проведення акції з підняття тіл спелеологів з печери зазначав, що шанси, що спелеологам вдалося вижити у таких екстремальних умовах, є невеликими: у печері постійно зберігається температура приблизно 4 градуси Цельсія.
Кшиштоф також заявив, що акція з підняття тіл спелеологів з Великої сніжної печери у Татрах може тривати декілька днів або тижнів.
Рятувальники вважають, що тіло другого спелеолога знаходиться трохи далі, пише видання.
Нагадаємо, щонайменше 4 людини загинули в результаті удару блискавки в групу туристів на гірському масиві Гевонт (Західні Татри) на півдні Польщі.