"Всего зарегистрировали онкологических больных на 1 октября 2016 г. - 1 тыс. 78 чел., из них женщин с раком молочной железы - 204, что составляет 18,9% от диспансерной группы", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что среди больных раком молочной железы в Павлограде более 92% составляют женщины в возрасте от 45 лет.

Добавим, что общий показатель заболеваемости онкологией (впервые выявленные случаи) на территории обслуживания КУ "Павлоградская городская больница № 1" ДОС" за 9 месяцев 2016 г. составил 254,1 на 100 тыс. населения.

Напомним, как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.