Серед хворих на рак молочної залози у Павлограді понад 92% становлять жінки віком від 45 років
Київ • УНН
Майже 20% онкохворих у Павлограді мають діагноз "рак молочної залози".
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня 2016 року на території обслуговування комунального закладу "Павлограська міська лікарня №1" Дніпропетровської облради зареєстровано 1 тис. 78 онкохворих. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у КЗ "Павлограська міська лікарня №1" Дніпропетровської облради.
“Всього зареєстровано онкологічних хворих на 1 жовтня 2016 року онкологічних хворих — 1 тис. 78 чол., із них жінок з раком молочної залози — 204, що становить 18,9% від диспансерної групи”, — повідомили у відомстві.
У відомстві також відзначили, що серед хворих на рак молочної залози у Павлограді понад 92% становлять жінки віком від 45 років.
Додамо, що загальний показник захворюваності на онкологію (вперше виявлені випадки) на території обслуговування КЗ "Павлоградська міська лікарня № 1"ДОР" за 9 місяців 2016 року становив 254,1 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у разі раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.
Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна немає належного скринінгу ракових захворювань.
"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою — за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів",- зазначив він.
Разом з тим, за словами керівник асоціації приватних клінік України Олег Спіженко система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.