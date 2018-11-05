В парламенте определили программы господдержки АПК на 2019 год

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бюджет 2019 года предусматривает около 7 млрд грн на программы поддержки агросектора, или 1% ВВП. Планируется развивать мелкого фермера и поддерживать экспорт продукции с добавленной стоимостью. Об этом УНН сообщил и.о. председателя аграрного комитета ВРУ Александр Бакуменко.

Среди главных направлений поддержки: животноводство и переработка.

“Мы определили, что не менее 1% ВВП будет направлено на поддержку аграрного сектора. Сегодня это около 7 млрд грн. Этот 1% мы прописали на 5 лет, а также то, что 4 млрд грн будут использованы на развитие животноводства и переработку”, — сказал он.

Бакуменко пояснил, что именно в этих сферах высокий коэффициент трудоустройства людей, особенно в селах.

“Если мы коснемся темы животноводства, то со 100% количества рабочих в сельской местности 80% — это работники животноводства и переработки и всего 20% — растениеводства.

Иными словами, без развития животноводства и переработки не будет ни новых рабочих мест, ни развития сельских территорий.

Поэтому когда у нас начали снижаться показатели производства, мы разработали программу поддержки животноводства и переработки. И я считаю это правильным”, — сказал он.

Кроме того, в следующем году фермеры смогут снова получать компенсацию за покупку техники отечественного производства.

“Эта программа очень правильная, мы, с одной стороны, восстанавливаем свою промышленность, а с другой — поддерживаем фермера за счет того, что государство компенсирует частично ему 25% стоимости купленной техники”, — подчеркнул он.

Поддержку окажут и семейным фермам.

“Обязательно в следующем году мы предоставим поддержку мелким фермерам — это отдельное направление того „миллиарда“. Особенно это касается новых семейных ферм, которые сегодня появились, и от которых будет значительная репликация. Увеличение количества действующих кооперативов даст большую занятость населения”, — подчеркнул он.

Всего на государственную поддержку в 2019 году смогут рассчитывать все участники рынка: крупные, средние и мелкие, добавил Бакуменко.

“У нас очень много популизма вокруг этой темы. Многие любят тему фермеров, особенно накануне выборов. Но если говорить предметно, то украинская модель развития аграрного сектора должна предусматривать возможность развития для всех — и крупнотоварного производства, и мелкого фермера.

Мы уже говорили о том, как крупному производителю нелегко прокладывать путь на мировые рынки, особенно если речь идет о продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому его точно так же нужно поддерживать, и прежде всего это продовольственная безопасность, на стабильность которой все время ориентирует нас ФАО (ООН).

Более 50% продукции производится именно крупными и средними предприятиями. Это вектор экспорта, который нужно поддерживать.

У каждого сегмента этого рынка есть свое место для жизни. И государство должно найти те эффективные механизмы, которые стимулируют развитие всех участников. Тем более, что крупный и мелкий производитель ничего между собой не делят. У нас, как уже было сказано, наоборот — проблема недоиспользования денег в этом году”, — отметил Бакуменко.

Он отметил, что главное условие получения дотаций: прозрачная деятельность, официальное трудоустройство людей и уплата налогов в бюджет.

В то же время, напомним, по данным профильных экспертов, в “тени” сегодня около 70% мелких фермеров, которые сознательно лишают себя права на дотации.

Полное интервью с и.о. председателя аграрного комитета ВРУ Александром Бакуменко читайте по ссылке.

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