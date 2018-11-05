У парламенті окреслили програми держпідтримки АПК на 2019 рік

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Бюджет 2019 року передбачає близько 7 млрд грн на програми підтримки агросектору, або 1% ВВП. Планується розвивати дрібного фермера та підтримувати експорт продукції з доданою вартістю. Про це УНН повідомив в.о. голови аграрного комітету ВРУ Олександр Бакуменко.

Серед головних напрямків підтримки: тваринництво та переробка.

“Ми визначили, що не менше 1% ВВП буде направлено на підтримку аграрного сектора. Сьогодні це близько 7 млрд грн. Цей 1% ми прописали на 5 років, а також те, що 4 млрд грн буде використано на розвиток тваринництва і переробку”, — сказав він.

Бакуменко пояснив, що саме в цих сферах найвищий коефіцієнт працевлаштування людей, особливо в селах.

“Якщо ми торкнемося теми тваринництва, то зі 100% кількості робітників у сільській місцевості 80% — це працівники тваринництва і переробки і всього 20% — рослинництва.

Іншими словами, без розвитку тваринництва і переробки не буде ні нових робочих місць, ні розвитку сільських територій.

Тому коли у нас почали знижуватися показники виробництва, ми розробили програму підтримки тваринництва і переробки. І я вважаю це правильним”, — сказав він.

Крім того, наступного року фермери зможуть знову отримувати компенсацію за купівлю техніки вітчизняного виробництва.

“Ця програма дуже правильна, ми, з одного боку, відновлюємо свою промисловість, а з іншого — підтримуємо фермера за рахунок того, що держава компенсує частково йому 25% вартості купленої техніки”, — підкреслив він.

Підтримку нададуть й сімейним фермам.

“Обов’язково наступного року ми надамо підтримку дрібним фермерам — це окремий напрямок того „мільярда“. Особливо це стосується нових сімейних ферм, які сьогодні з’явилися і від яких буде значна реплікація. Збільшення кількості діючих кооперативів дасть велику зайнятість населення”, — наголосив він.

Загалом на державну підтримку у 2019 році зможуть розраховувати усі учасники ринку: великі, середні та дрібні, додав Бакуменко.

“У нас дуже багато популізму навколо цієї теми. Багато хто любить тему фермерів, особливо напередодні виборів. Але якщо говорити предметно, то українська модель розвитку аграрного сектора повинна передбачати можливість розвитку для всіх — і великотоварного виробництва, і дрібного фермера.

Ми вже говорили про те, як великому виробнику нелегко торувати шлях на світові ринки, особливо якщо йдеться про продукцію з високою доданою вартістю. Тому його точно так само потрібно підтримувати, і насамперед це продовольча безпека, на стабільність якої весь час орієнтує нас ФАО (ООН).

Понад 50% продукції виробляється саме великими і середніми підприємствами. Це вектор експорту, який потрібно підтримувати.

У кожного сегмента цього ринку є своє місце для життя. І держава повинна знайти ті ефективні механізми, які стимулюють розвиток всіх учасників. Тим більше, що великий і дрібний виробник нічого між собою не ділять. У нас, як уже було сказано, навпаки — проблема недовикористання грошей цього року”, — зазначив Бакуменко.

Він наголосив, що головна умова отримання дотацій: прозора діяльність, офіційне працевлаштування людей та сплата податків до бюджету.

Водночас, нагадаємо, за даними профільних експертів, у “тіні” сьогодні близько 70% дрібних фермерів, які свідомо позбавляють себе права на дотації.

Повне інтерв’ю з в.о. голови аграрного комітету ВРУ Олександром Бакуменко читайте за посиланням.

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