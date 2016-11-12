В парламенте Великобритании предложили второй референдум по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Более 80 британских депутатов собираются устроить парламентское голосование, призывающее к проведению второго референдума по Brexit, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Лидер либерал-демократов Тим Фаррон заявил, что депутаты собираются форсировать голосование, которое призывает к еще одному референдуму по выходу Великобритании из ЕС.
"Будет два варианта: либо вы принимаете это соглашение, или голосуете за сохранение членства", - сообщил источник в партии.
Правительство Терезы Мэй собирается обжаловать постановление Высокого суда в Лондоне, в котором говорится, что она должна получить одобрение парламента перед запуском статьи 50 Лиссабонского договора, после чего официально начинаются переговоры по Brexit с Брюсселем.