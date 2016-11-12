У парламенті Британії запропонували другий референдум щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Більше 80 британських депутатів збираються влаштувати парламентське голосування, яке закликає до проведення другого референдуму щодо Brexit, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Лідер ліберал-демократів Тім Фаррон заявив, що депутати збираються форсувати голосування, яке закликає до ще одного референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС.
"Буде два варіанти: або ви приймаєте цю угоду, або голосуєте за збереження членства", - повідомило джерело у партії.
Уряд Терези Мей збирається оскаржити постанову Високого суду в Лондоні, в якій йдеться, що вона має отримати схвалення парламенту перед запуском статті 50 Ліссабонського договору, після чого офіційно починаються переговори щодо Brexit з Брюсселем.