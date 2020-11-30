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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 27470 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 83984 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107320 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111277 просмотра

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В Париже судят полицейских, которые избили темнокожего продюсера

В Париже судят полицейских, которые избили темнокожего продюсера

Киев  •  УНН

 • 10359 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После жестких действий французских полицейских по отношению к темнокожему музыкальному продюсеру четверо отстраненных от должности правоохранителей появились в воскресенье, 29 ноября, перед судом в Париже. Как передает агентство AFP со ссылкой на информированные источники в органах юстиции, их обвиняют в насильственных действиях на почве расизма и даче ложных показаний, передает УНН.

Как пишет DW со ссылкой на слова музыкального продюсера Мишеля Зеклера, около недели назад сотрудники полиции напали на него без всякой причины, оскорбляя его и осыпая ударами.

Полицейские рассказали следователям, что они преследовали продюсера, который находился на улице без защитной маски. Однако на видеозаписях с камеры наблюдения видно, что они при входе в студию бьют мужчину в лицо и по голове кулаками и дубинками, пинают ногами.

26 ноября видео было обнародовано в интернете и вызвало возмущение во французском обществе. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что потрясен случившимся. Полицейские были отстранены от службы и взяты под стражу.

Незадолго до случая с Мишелем Зеклером общественное возмущение вызвала жестокая полицейская операция в Париже во время демонтажа палаток, установленных мигрантами на площади Республики. Во Франции проходят массовые демонстрации против полицейского насилия и противоречивого закона о безопасности.

Напомним, в Харькове в результате избиения умер режиссер Садовский.

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