В Париже судят полицейских, которые избили темнокожего продюсера
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. После жестких действий французских полицейских по отношению к темнокожему музыкальному продюсеру четверо отстраненных от должности правоохранителей появились в воскресенье, 29 ноября, перед судом в Париже. Как передает агентство AFP со ссылкой на информированные источники в органах юстиции, их обвиняют в насильственных действиях на почве расизма и даче ложных показаний, передает УНН.
Как пишет DW со ссылкой на слова музыкального продюсера Мишеля Зеклера, около недели назад сотрудники полиции напали на него без всякой причины, оскорбляя его и осыпая ударами.
Полицейские рассказали следователям, что они преследовали продюсера, который находился на улице без защитной маски. Однако на видеозаписях с камеры наблюдения видно, что они при входе в студию бьют мужчину в лицо и по голове кулаками и дубинками, пинают ногами.
26 ноября видео было обнародовано в интернете и вызвало возмущение во французском обществе. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что потрясен случившимся. Полицейские были отстранены от службы и взяты под стражу.
Незадолго до случая с Мишелем Зеклером общественное возмущение вызвала жестокая полицейская операция в Париже во время демонтажа палаток, установленных мигрантами на площади Республики. Во Франции проходят массовые демонстрации против полицейского насилия и противоречивого закона о безопасности.
Напомним, в Харькове в результате избиения умер режиссер Садовский.