В Париже судят полицейских, которые избили темнокожего продюсера

Как пишет DW со ссылкой на слова музыкального продюсера Мишеля Зеклера, около недели назад сотрудники полиции напали на него без всякой причины, оскорбляя его и осыпая ударами.

Полицейские рассказали следователям, что они преследовали продюсера, который находился на улице без защитной маски. Однако на видеозаписях с камеры наблюдения видно, что они при входе в студию бьют мужчину в лицо и по голове кулаками и дубинками, пинают ногами.

26 ноября видео было обнародовано в интернете и вызвало возмущение во французском обществе. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что потрясен случившимся. Полицейские были отстранены от службы и взяты под стражу.

Незадолго до случая с Мишелем Зеклером общественное возмущение вызвала жестокая полицейская операция в Париже во время демонтажа палаток, установленных мигрантами на площади Республики. Во Франции проходят массовые демонстрации против полицейского насилия и противоречивого закона о безопасности.

Напомним, в Харькове в результате избиения умер режиссер Садовский.