У Парижі судять поліцейських, які побили чорношкірого продюсера

Як пише DW, із посиланням на слова музичного продюсера Мішеля Зеклера, близько тижня тому співробітники поліції напали на нього без будь-якої причини, ображаючи його і обсипаючи ударами.

Поліцейські розповіли слідчим, що вони переслідували продюсера, який перебував на вулиці без захисної маски. Однак на відеозаписах з камери спостереження видно, що вони при вході в студію б’ють чоловіка в обличчя і по голові кулаками і кийками, штовхають ногами.

26 листопада відео було оприлюднено в інтернеті і викликало обурення у французькому суспільстві. Президент Емманюель Макрон заявив, що вражений тим, що трапилося. Поліцейські були відсторонені від служби і взяті під варту.

Незадовго до випадку з Мішелем Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки. У Франції проходять масові демонстрації проти поліцейського насильства і суперечливого закону про безпеку.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок побиття помер режисер Садовський.