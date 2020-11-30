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У Парижі судять поліцейських, які побили чорношкірого продюсера

У Парижі судять поліцейських, які побили чорношкірого продюсера

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після жорстких дій французьких поліцейських щодо чорношкірого музичного продюсера четверо відсторонених від посади правоохоронців постали в неділю, 29 листопада, перед судом в Парижі. Як передає агентство AFP з посиланням на інформовані джерела в органах юстиції, їх звинувачують у насильницьких діях на грунті расизму і дачі неправдивих свідчень, передає УНН.

Як пише DW, із посиланням на слова музичного продюсера Мішеля Зеклера, близько тижня тому співробітники поліції напали на нього без будь-якої причини, ображаючи його і обсипаючи ударами.

Поліцейські розповіли слідчим, що вони переслідували продюсера, який перебував на вулиці без захисної маски. Однак на відеозаписах з камери спостереження видно, що вони при вході в студію б’ють чоловіка в обличчя і по голові кулаками і кийками, штовхають ногами.

26 листопада відео було оприлюднено в інтернеті і викликало обурення у французькому суспільстві. Президент Емманюель Макрон заявив, що вражений тим, що трапилося. Поліцейські були відсторонені від служби і взяті під варту.

Незадовго до випадку з Мішелем Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки. У Франції проходять масові демонстрації проти поліцейського насильства і суперечливого закону про безпеку.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок побиття помер режисер Садовський.

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