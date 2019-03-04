В Париже из-за сильного ветра закрыли парки и кладбища
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Париже за погодных условий закрыли для посещения сады, парки и кладбища. Об этом сообщила мэрия французской столицы на странице в Twitter, передает УНН.
"Парки, сады и кладбища закрыты из-за погодных условий", - говорится в сообщении.
Ранее национальная метеорологическая служба Франции Meteo-France сообщила, что из-за сильного ветра в 44 департаментах страны, в том числе в столичном регионе Иль-де-Франс, введено оранжевый (предпоследний) уровень тревоги.
По данным метеослужбы, во внутренних департаментах ожидаются порывы ветра от 90/100 км/ч до 110 км/ч, а в департаментах на побережье Атлантического океана - до 130 км/ч.
Напомним, украинский предупредили о сильном ветре.
⚠Les parcs, jardins et cimetières sont fermés en raison des conditions météorologiques. ⛈ pic.twitter.com/f3dI5OImbN- Paris (@Paris) 4 марта 2019 г.