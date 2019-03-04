У Парижі через сильний вітер закрили парки та кладовища

“Парки, сади і кладовища закриті через погодні умови”, — йдеться в повідомленні.

Раніше національна метеорологічна служба Франції Meteo-France повідомила, що через сильний вітер у 44 департаментах країни, в тому числі в столичному регіоні Іль-де-Франс, введено оранжевий (передостанній) рівень тривоги.

За даними метеослужби, у внутрішніх департаментах очікуються пориви вітру від 90/100 км/ год до 110 км / год, а в департаментах на узбережжі Атлантичного океану — до 130 км / год.

Нагадаємо, українців попередили про сильний вітер.

⚠Les parcs, jardins et cimetières sont fermés en raison des conditions météorologiques. ⛈ pic.twitter.com/f3dI5OImbN