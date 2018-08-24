В ЮАР задержали российский сухогруз с промышленной взрывчаткой

"Судну предписано оставаться в порту Порт-Элизабета до выяснения обстоятельств. По имеющейся у нас информации, на борту они перевозили промышленную взрывчатку, на которую не было оформлено соответствующих документов. Сейчас компания - владелец судна "Трансфлот" занимается их оформлением", - сообщил Куляев.

Напомним, пропавшее у берегов Габона судно с грузинскими моряками нашли, танкер завели в порт Овендо. Танкер с 7 тыс. тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники. На корабле находились 17 граждан Грузии и два гражданина России.