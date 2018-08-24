У ПАР затримали російський суховантаж з промисловою вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У ПАР затримали російський суховантаж "Лада" через відсутність необхідних документів на вантаж, що ним перевозиться - промислову вибухівку. Про це повідомляє прес-аташе посольства РФ в Преторії Олександр Куляєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Судну наказано залишатися в порту Порт-Елізабет до з'ясування обставин. За наявною у нас інформацією, на борту вони перевозили промислову вибухівку, на яку не було оформлено відповідних документів. Зараз компанія - власник судна "Трансфлот" займається їх оформленням", - повідомив Куляєв.
Нагадаємо, зникле біля берегів Габона судно з грузинськими моряками знайшли, танкер завели в порт Овендо. Танкер з 7 тис. тоннами палива на борту виявили американські супутники. На кораблі перебувало 17 громадян Грузії і два громадянина Росії.