В Пакистане сбой в энергосистеме: по стране масштабные отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Большинство городов по всему Пакистану остались без электричества из-за неисправности линий электропередачи в понедельник утром, сообщает Dunya News, пишет УНН.
Детали
Отключение электроэнергии произошло в городах Синд, Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб и федеральной столице после того, как на линиях электропередачи от электростанции Гудду возникла техническая неисправность.
В заявлении Министерства энергетики страны говорится, что о снижении системной частоты национальной сети сообщили в 7:34 утра, добавив, что предпринимаются усилия по восстановлению подачи электроэнергии.
Источники сообщили, что электростанции в Гудду, Джамшоро, Музаффаргархе, Хавели Шах Бахадур, Балоки пострадали от аварии.
В Лахоре потребители сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, а движение поездов метро на одной из линий было приостановлено. Также было нарушено электроснабжение сетевых станций, что затронуло различные районы столицы и Равалпинди. В Карачи также в ряде районов отсутствует электричество.
Источники сообщают, что восстановление подачи электроэнергии в стране может занять несколько часов.
Люди из разных городов бросились в соцсети, чтобы сообщить об отключении электричества.
Министр энергетики страны Хуррам Дастгир в своем заявлении сказал, что это не была серьезная проблема, добавив, что электроснабжение по всей стране будет восстановлено в течение 12 часов. Он сказал, что большинство системы было отключено ночью из-за низкого спроса на электроэнергию в зимний сезон, и она была включена утром. Дастгир сказал, что когда система была перезапущена, сообщалось о снижении частоты между Джамшоро и Даду, что вызвало сбой в стране.
Дополнение
В октябре прошлого года в нескольких частях страны произошла массовая авария в энергосистеме, когда обе линии 500 кВ были обесточены.