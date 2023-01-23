В Пакистане сбой в энергосистеме: по стране масштабные отключения

Детали

Отключение электроэнергии произошло в городах Синд, Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб и федеральной столице после того, как на линиях электропередачи от электростанции Гудду возникла техническая неисправность.

В заявлении Министерства энергетики страны говорится, что о снижении системной частоты национальной сети сообщили в 7:34 утра, добавив, что предпринимаются усилия по восстановлению подачи электроэнергии.

Источники сообщили, что электростанции в Гудду, Джамшоро, Музаффаргархе, Хавели Шах Бахадур, Балоки пострадали от аварии.

В Лахоре потребители сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, а движение поездов метро на одной из линий было приостановлено. Также было нарушено электроснабжение сетевых станций, что затронуло различные районы столицы и Равалпинди. В Карачи также в ряде районов отсутствует электричество.

Источники сообщают, что восстановление подачи электроэнергии в стране может занять несколько часов.

Люди из разных городов бросились в соцсети, чтобы сообщить об отключении электричества.

Министр энергетики страны Хуррам Дастгир в своем заявлении сказал, что это не была серьезная проблема, добавив, что электроснабжение по всей стране будет восстановлено в течение 12 часов. Он сказал, что большинство системы было отключено ночью из-за низкого спроса на электроэнергию в зимний сезон, и она была включена утром. Дастгир сказал, что когда система была перезапущена, сообщалось о снижении частоты между Джамшоро и Даду, что вызвало сбой в стране.

Дополнение

В октябре прошлого года в нескольких частях страны произошла массовая авария в энергосистеме, когда обе линии 500 кВ были обесточены.