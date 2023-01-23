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У Пакистані збій в енергосистемі: по країні масштабні відключення

Київ • УНН

 • 1032887 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Більшість міст по всьому Пакистану залишилися без електрики через несправність ліній електропередачі у понеділок вранці, повідомляє Dunya News, пише УНН.

У Пакистані збій в енергосистемі: по країні масштабні відключення

Деталі

Відключення електроенергії сталося у містах Сінд, Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб та федеральній столиці після того, як на лініях електропередачі від електростанції Гудду виникла технічна несправність.

У заяві Міністерства енергетики країни йдеться, що про зниження системної частоти національної мережі повідомили о 7:34 ранку, додавши, що вживаються зусилля щодо відновлення подачі електроенергії.

Джерела повідомили, що електростанції в Гудді, Джамшоро, Музаффаргарх, Хавелі Шах Бахадур, Балокі постраждали від аварії.

У Лахорі споживачі стикаються з перебоями у подачі електроенергії, а рух поїздів метро на одній з ліній було припинено. Також було порушено електропостачання мережевих станцій, що торкнулося різних районів столиці та Равалпінді. У Карачі також у низці районів відсутня електрика.

Джерела повідомляють, що відновлення подачі електроенергії в країні може тривати кілька годин.

Люди з різних міст кинулися до соцмереж, щоб повідомити про відключення електрики.

Міністр енергетики країни Хуррам Дастгір у своїй заяві сказав, що це не була серйозна проблема, додавши, що електропостачання по всій країні буде відновлено протягом 12 годин. Він сказав, що більшість системи було відключено вночі через низький попит на електроенергію в зимовий сезон, і вона була включена вранці. Дастгір сказав, що коли система була перезапущена, повідомлялося про зменшення частоти між Джамшоро та Даду, що викликало збій у країні.

Доповнення

У жовтні минулого року в кількох частинах країни сталася масова аварія в енергосистемі, коли були знеструмлені обидві лінії 500 кВ.

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