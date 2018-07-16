В Пакистане произошло масштабное ДТП со свадебным кортежем: есть жертвы

По словам старшего инспектора местной полици Захида Шаха, инцидент произошел, когда полуприцеп врезался в автобус на автомагистрали недалеко от округа Матияри провинции Синд.

"В автобусе находились участники свадьбы", - заявил Захид Шах, добавив, что начато расследование причины ДТП.

Среди жертв были женщины и дети. Местные жители, полицейские и сотрудники спасательных бригад доставили раненых и тела погибших в близлежащую больницу.

Согласно официальной статистике, с 2011 года ежегодно в стране фиксируются порядка 9 тыс. ДТП, которые в среднем уносят жизни 4,5 тыс. человек.



Напомним, глава Перечинской районной государственной администрации в ДТП, в результате которого погибли две женщины, ехал на автомобиле на словацких номерах.