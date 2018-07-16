В Пакистане произошло масштабное ДТП со свадебным кортежем: есть жертвы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47376 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126555 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133952 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170076 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153724 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141399 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181979 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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КИЕВ. 16 июля. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 13 получили травмы в понедельник, когда грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По словам старшего инспектора местной полици Захида Шаха, инцидент произошел, когда полуприцеп врезался в автобус на автомагистрали недалеко от округа Матияри провинции Синд.

"В автобусе находились участники свадьбы", - заявил Захид Шах, добавив, что начато расследование причины ДТП.

Среди жертв были женщины и дети. Местные жители, полицейские и сотрудники спасательных бригад доставили раненых и тела погибших в близлежащую больницу.

Согласно официальной статистике, с 2011 года ежегодно в стране фиксируются порядка 9 тыс. ДТП, которые в среднем уносят жизни 4,5 тыс. человек.

Напомним, глава Перечинской районной государственной администрации в ДТП, в результате которого погибли две женщины, ехал на автомобиле на словацких номерах.

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