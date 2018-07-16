У Пакистані сталася масштабна ДТП з весільним кортежем: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули, ще 13 отримали травми в понеділок, коли вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом в провінції Сінд на півдні Пакистану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За словами старшого інспектора місцевої поліції Захида Шаха, інцидент стався, коли напівпричіп врізався в автобус на автомагістралі недалеко від округу Матіярі провінції Сінд.
"В автобусі перебували учасники весілля", - заявив Захід Шах, додавши, що розпочато розслідування причини ДТП.
Серед жертв були жінки і діти. Місцеві жителі, поліцейські і співробітники рятувальних бригад доставили поранених і тіла загиблих у найближчу лікарню.
Згідно з офіційною статистикою, з 2011 року щорічно в країні фіксуються близько 9 тис. ДТП, які в середньому забирають життя 4,5 тис. осіб.
Нагадаємо, глава Перечинської районної державної адміністрації в ДТП, в результаті якого загинули дві жінки, їхав на автомобілі на словацьких номерах.