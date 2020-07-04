В Пакистане поезд протаранил автобус с паломниками: более 20 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. По меньшей мере 22 человека погибли и несколько человек травмированы после того, как поезд врезался в автобус с паломниками-сикхами на северо-востоке Пакистана. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на власти Пакистана и местные СМИ, передает УНН.
По данным властей, авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде близ города Шейхупура в провинции Пенджаб.
Сообщается, что паломники были из города Пешавар, где проживает большинство из почти 40 тыс. представителей пакистанского меньшинства сикхов. Они ехали из города Нанкан-Сахиб, важнейшего религиозного места для сикхов. По предварительным данным, всего в автобусе было 26 человек.
По сообщениям местных СМИ, все жертвы были родственниками, среди погибших — женщины и дети.
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Правительство Пакистана в связи с аварией заявило, что вопрос безопасности на железной дороге пересмотрят.
В Пакистане часто происходят аварии с участием поездов. В феврале 19 человек погибли после того, как поезд врезался в автобус с пассажирами на железнодорожном переезде на юге страны.
Напомним, в Варшаве автобус упал с моста, есть погибший и раненые.