В Пакистане поезд протаранил автобус с паломниками: более 20 погибших

КИЕВ. 4 июля. УНН. По меньшей мере 22 человека погибли и несколько человек травмированы после того, как поезд врезался в автобус с паломниками-сикхами на северо-востоке Пакистана. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на власти Пакистана и местные СМИ, передает УНН.