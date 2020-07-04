У Пакистані поїзд протаранив автобус з паломниками: понад 20 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Щонайменше 22 людини загинули і кілька людей травмовані після того, як поїзд врізався у автобус з паломниками-сикхами на північному сході Пакистану. Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на владу Пакистану та місцеві ЗМІ, передає УНН.
За даними влади, аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді неподалік міста Шейхупура в провінції Пенджаб.
Повідомляється, що паломники були із міста Пешавар, де проживає більшість з майже 40 тисяч представників пакистанської меншини сикхів. Вони їхали з міста Нанкана-Сахіб, найважливішого релігійного місця для сикхів. За попередніми даними, усього в автобусі було 26 людей.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, всі жертви були родичами, серед загиблих — жінки і діти.
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Уряд Пакистану у зв’язку з аварією заявив, що питання безпеки на залізниці переглянуть.
У Пакистані часто відбуваються аварії з участю поїздів. У лютому 19 людей загинули після того, як поїзд врізався в автобус із пасажирами на залізничному переїзді на півдні країни.
Нагадаємо, у Варшаві автобус впав з мосту, є загиблий і поранені.