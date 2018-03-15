В ОЭСР рассказали, как Украине построить конкурентную систему

КИЕВ. 15 марта. УНН. Чтобы построить конкурентную систему, Украине необходимо принять закон о конкуренции, бороться с коррупцией, обеспечивать защиту потребителей, уважать верховенство права и соблюдать принцип нейтралитета в конкуренции. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политки председатель Комитета по вопросам конкурентной политики и законодательства Организации экономического сотрудничества и развития Фредерик Жени, передает корреспондент УНН.