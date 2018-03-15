В ОЭСР рассказали, как Украине построить конкурентную систему
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Чтобы построить конкурентную систему, Украине необходимо принять закон о конкуренции, бороться с коррупцией, обеспечивать защиту потребителей, уважать верховенство права и соблюдать принцип нейтралитета в конкуренции. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политки председатель Комитета по вопросам конкурентной политики и законодательства Организации экономического сотрудничества и развития Фредерик Жени, передает корреспондент УНН.
"Для создания в Украине конкурентной системы необходимо принять закон о конкуренции, бороться с коррупцией, обеспечивать защиту потребителей, уважать верховенство права и соблюдать принцип нейтралитета в конкуренции", - сказал Фредерик Жени.
По его словам, одним из главных вызовов для Украины является создание системы таких законов для работы бизнеса, обеспечивающих работу способствовать конкурентной среде и безопасности транзакций.
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"Кроме того, могут возникать проблемы с существованием государственных предприятий, которые работают неэффективно. Это порождает ряд проблем. Когда такие предприятия функционируют в экономике, к ним должно быть такое же отношение, как и к частным. В ЕС есть примеры таких законов, регулирующих деятельность государственных предприятий, или приближенных к правительству", - добавил Фредерик Жени.