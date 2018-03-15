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У ОЕСР розповіли, як Україні побудувати конкурентну систему

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Щоб побудувати конкурентну систему, Україні необхідно ухвалити закон про конкуренцію, боротися з корупцією, забезпечувати захист споживачів, поважати верховенство права та дотримуватись принципу нейтралітету у конкуренції. Про це заявив під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політки голова Комітету з питань конкурентної політики та законодавства Організації економічного співробітництва та розвитку Фредерік Жені, передає кореспондент УНН.

"Для створення в Україні конкурентної системи необхідно ухвалити закон про конкуренцію, боротися з корупцією, забезпечувати захист споживачів, поважати верховенство права та дотримуватись принципу нейтралітету у конкуренції", - сказав Фредерік Жені.

За його словами, одним із головних викликів для України є створення системи таких законів для роботи бізнесу, які забезпечуватимуть роботу сприятимуть конкурентному середовищу та безпеці транзакцій.

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"Крім того, можуть виникати проблеми з існуванням державних підприємств, які працюють неефективно. Це породжує низку проблем. Коли такі підприємства функціонують в економіці, до них має бути таке ж ставлення, як і до приватних. В ЄС є приклади таких законів, які регулюють діяльність державних підприємств, або наближених до уряду", - додав Фредерік Жені.

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