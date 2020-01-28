В Одессе женщина пыталась себя сжечь: она находится в больнице в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вчера в Одессе 48-летняя женщина подожгла себя. Ее состояние тяжелое, она находится в ожоговом отделении. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Одесского городского совета.
"Вчера женщина подожгла себя в Одессе. Она сейчас в ожоговом отделении. Состояние тяжелое - 30% ожогов. Ей 48 лет и она не одесситка", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что другие данные не могут разглашать, поскольку они являются конфиденциальными.
Напомним, в Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью, пострадала 16-летняя девушка.