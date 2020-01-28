У Одесі жінка намагалася себе спалити: вона перебуває в лікарні у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Вчора в Одесі 48-річна жінка підпалила себе. Її стан тяжкий, вона перебуває в опіковому відділенні. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
"Вчора жінка підпалила себе в Одесі. Вона зараз в опіковому відділенні. Стан тяжкий - 30% опіків. Їй 48 років і вона не одеситка", - повідомили в пресслужбі.
Також в пресслужбі зазначили, що інші дані не можуть розголошувати, оскільки вони є конфіденційними.
Нагадаємо, у Чернівцях чоловік намагався підпалити свою сім’ю, постраждала 16-річна дівчина.