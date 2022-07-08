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В Одессе спасатели вовремя помогли 4-летнему мальчику, выпавшему из окна 5 этажа

В Одессе спасатели вовремя помогли 4-летнему мальчику, выпавшему из окна 5 этажа

Киев • УНН

 • 123522 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Малиновском районе Одессы 4-летний мальчик выпал из окна 5 этажа, спасатели вовремя прибыли на место происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Детали

Сегодня, 8 июля, в 20:18 в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Малиновском районе Одессы, по улице Героев Крут, немедленно нужно снять ребенка с парапета.

Спасатели прибыв на место происшествия по стремянке спустили ребенка 2018 года рождения и передали медицинским работникам.

Как отмечается, сейчас состояние мальчика средней тяжести.

Напомним 

В Киевской области разыскали 3-летнего мальчика, который потерявшись прошел более 4 километров.

Украинские Национальные Новости

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