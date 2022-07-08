У Одесі рятувальники вчасно допомогли 4-річному хлопчику, який випав з вікна 5 поверху

Деталі

Сьогодні, 8 липня, о 20:18, до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що в Малиновському районі Одеси, по вулиці Героїв Крут, негайно потрібно зняти дитину з парапету.

Рятувальники прибувши на місце події, по драбині спустили дитину 2018 року народження та передали медичним працівникам.

Як зазначається, наразі, стан хлопчика середньої тяжкості.

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