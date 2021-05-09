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В Нью-Йорке на “Таймс-сквер” неизвестный стрелял в мать с ребенком

В Нью-Йорке на “Таймс-сквер” неизвестный стрелял в мать с ребенком

Киев  •  УНН

 • 34070 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На площади “Таймс-сквер” в Нью-Йорке неизвестный стрелял в женщину с четырехлетним ребенком. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Женщина с ребенком были доставлены в больницу, где находятся в стабильном состоянии. При этом телеканал NY1 со ссылкой на свои источники в полиции сообщил, что пострадавших было трое. Кроме того, по данным канала, злоумышленник, открывший стрельбу, не целился специально в тех, кого ранил.

Подозреваемому удалось скрыться.

На инцидент отреагировал мэр Нью-Йорка Де Блазио в своем Twitter, где он заявил, что “необходимо прекратить наплыв нелегального оружия” в город.

Напомним

Ученица средней школы в американском штате Айдахо стреляла по одноклассникам, есть раненые.

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