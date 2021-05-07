В американській школі учениця влаштувала стрілянину: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Учениця середньої школи у штаті Айдахо стріляла по однокласниках, є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
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У містечку Рігбі штату Айдахо сталася стрілянина у школі. Учениця 6-го класу з пістолета у шкільному коридорі поранила двох однокласників і 1 дорослого на вулиці, якому надали медичну допомогу у лікарні. У хлопця і дівчини - серйозні поранення, лікарі борються за їхні життя.
Мотив злочину з'ясовує поліція.
Нагадаємо
Американський підліток загинув в результаті стрілянини в школі в штаті Арканзас.