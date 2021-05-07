В американской школе ученица устроила стрельбу: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Ученица средней школы в штате Айдахо стреляла по одноклассникам, есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
В городе Ригби штата Айдахо произошла стрельба в школе. Ученица 6-го класса из пистолета в школьном коридоре ранила двух одноклассников и 1 взрослого на улице, которому оказали медицинскую помощь в больнице. У парня и девушки - серьезные ранения, врачи борются за их жизни.
Мотив преступления выясняет полиция.
Напомним
Американский подросток погиб в результате стрельбы в школе в штате Арканзас.