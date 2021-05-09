У Нью-Йорку на “Таймс-сквер” невідомий стріляв у матір з дитиною

Деталі

Жінка з дитиною були доправлені до лікарні, де перебувають у стабільному стані. При цьому телеканал NY1 з посиланням на свої джерела в поліції повідомив, що постраждалих було троє. Крім того, за даними каналу, зловмисник, який відкрив стрілянину, не цілився спеціально в тих, кого поранив.

Підозрюваному вдалося втекти.

На інцидент відреагував мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у своєму Twitter, де він заявив, що “необхідно припинити наплив нелегальної зброї” в місто.

Нагадаємо

Учениця середньої школи у американському штаті Айдахо стріляла по однокласниках, є поранені.