У Нью-Йорку на “Таймс-сквер” невідомий стріляв у матір з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На площі “Таймс-сквер” у Нью-Йорку невідомий стріляв у жінку з чотирирічною дитиною. Про це пише УНН з посиланням на NBC News.
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Жінка з дитиною були доправлені до лікарні, де перебувають у стабільному стані. При цьому телеканал NY1 з посиланням на свої джерела в поліції повідомив, що постраждалих було троє. Крім того, за даними каналу, зловмисник, який відкрив стрілянину, не цілився спеціально в тих, кого поранив.
Підозрюваному вдалося втекти.
На інцидент відреагував мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у своєму Twitter, де він заявив, що “необхідно припинити наплив нелегальної зброї” в місто.
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