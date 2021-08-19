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В Нью-Йорке из-за подозрительного предмета эвакуировали Таймс-сквер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В США полиция эвакуировала людей с части площади Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета, который неизвестный бросил в прохожих. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

Детали

По данным издания, человек, проезжавший на велосипеде, бросил в людей, сидевших на ступеньках, предмет, похожий на металлическую банку, из-за чего люди разбежались.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что закрыла для прохожих кварталы Таймс-сквер с 45-й по 48-ю улицу вдоль Седьмой авеню “в связи с проведением полицейского расследования”.

Позже полицейский департамент уточнил, что подозрительный предмет на площади был проверен, он не представляет угрозы. Оцепление сняли.

Due to a police investigation please avoid the area of West 45 Street to 48 Street on Broadway to 7th Avenue in Manhattan. Update to follow. pic.twitter.com/EeRzJy5BuX

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021

Дополнение

Ранее в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме выявили подозрительный грузовик. Полиция эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса.

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