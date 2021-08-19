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У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу знайшли підозрілу вантажівку. Евакуювали людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі виявили підозрілу вантажівку. Поліція евакуювала розташовані поблизу офіси співробітників Конгресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про можливий вибуховий пристрій у вантажівці-пікапі біля Бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі.

На місці події працюють слідчі, які намагаються визначити, чи був пристрій діючою вибухівкою.

Поліція також евакуювала розташовані поблизу офіси співробітників Конгресу, закликаючи людей зберігати спокій і використовувати підземні тунелі, якщо необхідно евакуюватися подалі від цього району. На цьому тижні у Конгресі перерва в роботі.

Доповнення

У січні після заворушень у Вашингтоні правоохоронці в США повідомили, що виявили пікап з вибуховими пристроями та зброєю біля будівлі Капітолію.

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