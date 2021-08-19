В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса нашли подозрительный грузовик. Эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме выявили подозрительный грузовик. Полиция эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в грузовике-пикапе у Библиотеки Конгресса на Капитолийском холме.
На месте происшествия работают следователи, которые пытаются определить, было ли устройство действующей взрывчаткой.
Полиция также эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса, призывая людей сохранять спокойствие и использовать подземные туннели, если необходимо эвакуироваться подальше от этого района. На этой неделе у Конгресса перерыв в работе.
Дополнение
В январе после беспорядков в Вашингтоне правоохранители в США сообщили, что обнаружили пикап с взрывными устройствами и оружием у здания Капитолия.