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В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса нашли подозрительный грузовик. Эвакуировали людей

В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса нашли подозрительный грузовик. Эвакуировали людей

Киев  •  УНН

 • 17150 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме выявили подозрительный грузовик. Полиция эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в грузовике-пикапе у Библиотеки Конгресса на Капитолийском холме.

На месте происшествия работают следователи, которые пытаются определить, было ли устройство действующей взрывчаткой.

Полиция также эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса, призывая людей сохранять спокойствие и использовать подземные туннели, если необходимо эвакуироваться подальше от этого района. На этой неделе у Конгресса перерыв в работе.

Дополнение

В январе после беспорядков в Вашингтоне правоохранители в США сообщили, что обнаружили пикап с взрывными устройствами и оружием у здания Капитолия.

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