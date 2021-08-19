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У Нью-Йорку через підозрілий предмет евакуювали Таймс-сквер

У Нью-Йорку через підозрілий предмет евакуювали Таймс-сквер

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У США поліція евакуювала людей з частини площі Таймс-сквер у Нью-Йорку через підозрілий предмет, який невідомий кинув у перехожих. Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише УНН.

Деталі

За даними видання, чоловік, який проїжджав на велосипеді, кинув в людей, що сиділи на сходах, предмет, схожий на металеву банку, через що люди розбіглися.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що закрила для перехожих квартали Таймс-сквер з 45-ї по 48-у вулицю уздовж Сьомої авеню “в зв’язку з проведенням поліцейського розслідування”.

Пізніше поліцейський департамент уточнив, що підозрілий предмет на площі був перевірений, він не становить загрози. Оточення зняли.

Due to a police investigation please avoid the area of West 45 Street to 48 Street on Broadway to 7th Avenue in Manhattan. Update to follow. pic.twitter.com/EeRzJy5BuX

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021

Доповнення

Раніше у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі виявили підозрілу вантажівку. Поліція евакуювала розташовані поблизу офіси співробітників Конгресу.

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