У Нью-Йорку через підозрілий предмет евакуювали Таймс-сквер

Деталі

За даними видання, чоловік, який проїжджав на велосипеді, кинув в людей, що сиділи на сходах, предмет, схожий на металеву банку, через що люди розбіглися.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що закрила для перехожих квартали Таймс-сквер з 45-ї по 48-у вулицю уздовж Сьомої авеню “в зв’язку з проведенням поліцейського розслідування”.

Пізніше поліцейський департамент уточнив, що підозрілий предмет на площі був перевірений, він не становить загрози. Оточення зняли.

Due to a police investigation please avoid the area of West 45 Street to 48 Street on Broadway to 7th Avenue in Manhattan. Update to follow. pic.twitter.com/EeRzJy5BuX

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021

Доповнення

Раніше у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі виявили підозрілу вантажівку. Поліція евакуювала розташовані поблизу офіси співробітників Конгресу.