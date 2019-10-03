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В Нью-Дели началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Полиция Индии начала спецоперацию на территории Национального столичного округа Дели в связи с полученной информацией о готовящемся нападении боевиков из Кашмира. Об этом в четверг сообщает газета Hindustan Times, передает УНН.

В Нью-Дели началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков

По данным местных властей, в столице приведены в состояние повышенной готовности силы безопасности. Полицейские взяли под усиленный контроль места массового скопления людей, таких как рынки и торговые центры. Кроме того, повышено наблюдение в метрополитене и на железнодорожных станциях.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на индийские спецслужбы, разыскиваемые боевики могут принадлежать к группировке “Джаиш-е-Мухаммад”.

14 февраля террорист-смертник группировки “Джаиш-е-Мухаммад” на заминированном автомобиле протаранил автоколонну индийских силовиков на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли более 40 человек.

Как писал УНН, решение Индии лишить особого статуса бывший индийский штат Джамму и Кашмир ставит под угрозу безопасность в регионе. С таким заявлением выступил в начале сентября официальный представитель вооруженных сил Пакистана.

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