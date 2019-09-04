ЗС Пакистану: Індія посадила зерно війни, позбавивши Джамму і Кашмір статусу штату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рішення Індії позбавити особливого статусу колишній індійський штат Джамму і Кашмір ставить під загрозу безпеку в регіоні. З такою заявою в середу виступив офіційний представник збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур на прес-конференції, інформує УНН.
“Ситуація в Кашмірі представляє велику небезпеку для регіону. Дії Індії на даній території сіють зерно війни”, — цитує газета The Express Tribune Гафура.
Він також заявив, що Кашмір є важливою для Пакистану артерією, яку “Ісламабад готовий захищати будь-яку ціну”. Крім цього Асіф Гафур висловив солідарність кашмірцям, запевнивши їх у підтримці з боку Пакистану.
Відносини між Індією і Пакистаном серйозно загострилися після того, як 5 серпня Нью-Делі оголосив про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат). З цією метою парламент Індії затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Пакистан різко засудив таке рішення, уряд країни вислало індійського посла з Ісламабаду і відкликало свого посла з Нью-Делі.
Як писав УНН, Пакистан випробував балістичну ракету.