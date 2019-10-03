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У Нью-Делі почалася спецоперація через загрозу атаки кашмірських бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Поліція Індії почала спецоперацію на території Національного столичного округу Делі в зв’язку з отриманою інформацією про підготовку нападу бойовиків з Кашміру. Про це в четвер повідомляє газета Hindustan Times, передає УНН.

У Нью-Делі почалася спецоперація через загрозу атаки кашмірських бойовиків

За даними місцевої влади, в столиці приведені в стан підвищеної готовності сили безпеки. Поліцейські взяли під посилений контроль місця масового скупчення людей, таких як ринки і торгові центри. Крім того, підвищено спостереження в метрополітені та на залізничних станціях.

Як повідомляє телеканал NDTV з посиланням на індійські спецслужби, розшукувані бойовики можуть належати до угруповання “Джаїш-е-Мухаммад”.

14 лютого терорист-смертник угруповання “Джаїш-е-Мухаммад” на замінованому автомобілі протаранив автоколону індійських силовиків на території колишнього штату Джамму і Кашмір. В результаті атаки загинули понад 40 осіб.

Як писав УНН, рішення Індії позбавити особливого статусу колишній індійський штат Джамму і Кашмір ставить під загрозу безпеку в регіоні. З такою заявою виступив на початку вересня офіційний представник збройних сил Пакистану.

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