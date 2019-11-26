В Новоукраинке на пожаре погиб судья
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В городе Новоукраинка Кировоградской области на пожаре погиб судья. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В Новоукраинке в жилом доме спасателями после пожара был обнаружен труп мужчины, 1973 года рождения, работал судьей местного суда.
По предварительным данным, смерть наступила из-за удушения угарным газом. Пожар могло повлечь курение в постели.
Начато досудебное расследование. Проверяют другие версии.
Напомним, в Николаевской области из-за курения в постели погибли три человека.