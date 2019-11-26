У Новоукраїнці на пожежі загинув суддя
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У місті Новоукраїнка Кіровоградської області на пожежі загинув суддя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У Новоукраїнці у житловому будинку рятувальниками після пожежі було виявлено труп чоловіка, 1973 року народження, який працював суддею місцевого суду.
За попередніми даними, смерть настала через удушення чадним газом. Пожежу могло спричинити паління в ліжку.
Розпочато досудове розслідування. Перевіряють інші версії.
Нагадаємо, на Миколаївщині через куріння в ліжку загинули три людини.