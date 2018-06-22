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В Новой Зеландии у пассажирского самолета во время полета загорелся двигатель

В Новой Зеландии у пассажирского самолета во время полета загорелся двигатель

Киев  •  УНН

 • 8985 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Во время движения у самолета рейса NZ5018 авиакомпании Air New Zealand взорвался двигатель, после чего загорелся, передает УНН со ссылкой на New Zeland Herald.

Во время инцидента на борту самолета находился 71 пассажир и четыре члена экипажа. Сообщается, что сбой в работе двигателя произошел примерно через десять минут после того, как судно взлетело из аэропорта в северном новозеландском городе Нейпир.

По словам пассажиров, где-то через 3 минуты после взлета был слышен громкий хлопок, после чего появилось пламя и дым - в тот момент самолет уже был над морем.

Сообщается, что воздушное судно пролетело еще около 20 минут над морем на одном двигателе, после чего вернулось в Нейпир, где пилоты совершили благополучную посадку.

Как сообщал УНН, в России при выполнении фигуры высшего пилотажа разбился самолет.

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