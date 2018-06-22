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У Новій Зеландії у пасажирського літака під час польоту загорівся двигун

У Новій Зеландії у пасажирського літака під час польоту загорівся двигун

Київ • УНН

 • 8986 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Під час руху у літака рейсу NZ5018 авіакомпанії Air New Zealand вибухнув двигун, після чого загорівся, передає УНН з посиланням на New Zeland Herald.

Під час інциденту на борту літака перебував 71 пасажир та чотири члени екіпажу. Повідомляється, що збій в роботі двигуна стався приблизно через десять хвилин після того, як транспортний засіб злетів з аеропорту в північному новозеландському місті Нейпір.

За словами пасажирів, десь через 3 хвилини після зльоту було чути гучний хлопок, після чого з'явилось полум’я та дим – в той момент літак вже був над морем.

Повідомляється, що повітряне судно пролетіло ще близько 20 хвилин над морем на одному двигуні, після чого повернулось в Нейпір, де пілоти здійснили благополучну посадку.

Як повідомляв УНН, у Росії при виконанні фігури вищого пілотажу розбився літак.

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