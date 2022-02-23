В Новой Зеландии ковид-протесты набирают новые обороты

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Новой Зеландии набирают протесты против обороты обязательный мандат на вакцинированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Один протестующий въехал на автомобиле на линию полиции Новой Зеландии, едва избегая офицеров, в то время как другие протестующие опрыскали офицеров колючим веществом, сообщила полиция во вторник, когда они усилили границу вокруг колонны, которая была в лагере.

Столкновения в столице Веллингтона произошли через день после того, как полиция сообщила, что некоторые из протестующих забросали их человеческими фекалиями.

Помощник комиссара полиции Ричард Чемберс заявил журналистам, что действия некоторых протестующих, которые выступают против мандатов вакцины от коронавирус, являются неприемлемыми и будут рассмотрены настойчиво.

"Наше внимание сосредотачивается на том, чтобы открыть пути к Веллингтонцов и делать все возможное, чтобы возобновить мирный протест", - сказал Чемберс. "Поведение определенной группы в протестном сообществе есть абсолютно позорным".

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что протестующие зашли слишком далеко и им нужно вернуться домой.

"То, что происходит в Веллингтоне, — это неправильно", — сказала она.

Последние столкновения начались после того, как около 250 офицеров и сотрудников прибыли на рассвете и с помощью вилочных погрузчиков переместили бетонные барьеры в более плотный кордон вокруг лагеря, где сотни автомобилей и грузовиков продолжают блокировать улицы города. На этой неделе полиция использовала барьеры, чтобы позволить протестующим уехать, но ни одной не въехать.

Новая Зеландия обязала некоторых работников вакцинироваться против COVID-19, включая учителей, врачей, медсестер, полицейских и военных. Для входа в большинство магазинов и ресторанов также требуется пропуск на вакцину.

Напомним

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