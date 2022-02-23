У Новій Зеландії ковід-протести набирають нових обертів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Новій Зеландії набирають оберти протести обов'язковий мандат на вакцинованих. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Деталі
Один протестувальник в’їхав на автомобілі до лінії поліції Нової Зеландії, ледь уникаючи офіцерів, тоді як інші протестувальники обприскали офіцерів колючою речовиною, повідомила поліція у вівторок, коли вони посилили кордон навколо колони, яка була в таборі.
Сутички в столиці Веллінгтона відбулися через день після того, як поліція повідомила, що деякі з протестувальників закидали їх людськими фекаліями.
Помічник комісара поліції Річард Чемберс заявив журналістам, що дії деяких протестувальників, які виступають проти мандатів вакцини від коронавірусу, є неприйнятними і будуть розглянуті наполегливо.
«Наша увага зосереджується на тому, щоб відкрити шляхи до Веллінгтонців і робити все можливе, щоб відновити мирний протест», – сказав Чемберс. «Поведінка певної групи в протестній спільноті є абсолютно ганебною».
Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що протестувальники зайшли занадто далеко і їм потрібно повернутися додому.
«Те, що відбувається у Веллінгтоні, — це неправильно», — сказала вона.
Останні зіткнення почалися після того, як близько 250 офіцерів і співробітників прибули на світанку і за допомогою вилкових навантажувачів перемістили бетонні бар’єри в більш щільний кордон навколо табору, де сотні автомобілів і вантажівок продовжують блокувати вулиці міста. Цього тижня поліція використала бар’єри, щоб дозволити протестувальникам виїхати, але жодній не в’їхати.
Нова Зеландія зобов’язала деяких працівників вакцинуватися проти COVID-19, включаючи вчителів, лікарів, медсестер, поліцейських і військових. Для входу в більшість магазинів і ресторанів також потрібен пропуск на вакцину.
Нагадаємо
Нова Зеландія скасувала карантин для туристів і знову відкриє свої кордони