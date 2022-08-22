В Новой Каховке оккупанты взяли в плен директоров двух лицеев

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"На Херсонщине возросло давление на педагогов со стороны оккупантов. В Новой Каховке представители взяли в плен директоров лицеев №3 и №2 Ирину Дубас и Оксану Якубову. Сейчас об их состоянии и местонахождении ничего не известно", - написал председатель ОВА.

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Кроме того, по словам Янушевича, продолжается запугивание родителей, которые отказываются отдавать детей в увлеченные школы и детские сады.

Оккупанты угрожают штрафами и конфискацией имущества, а тем, кто привел детей на так называемое “обучение”, предлагают 4 тыс. рублей за каждого школьника. Однако желающих очень мало. В Новой Каховке на открытие детсада “Ивонька” привели только одного ребенка – сына работницы сада. Остальные родители отдавать своих детей в этот сад отказались.

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