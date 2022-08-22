В Новой Каховке оккупанты взяли в плен директоров двух лицеев

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 14087 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 45614 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91672 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126577 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 125325 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 276322 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135129 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122743 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377658 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84316 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.3м/с
66%
Популярные новости

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 14082 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 12083 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 4878 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10378 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 7226 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 276322 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 299150 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377658 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353913 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 400036 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79847 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113467 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133043 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171977 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81149 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В Новой Каховке оккупанты взяли в плен директоров двух лицеев

Киев • УНН

 • 158180 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Херсонской области возросло давление на педагогов со стороны оккупантов. В Новой Каховке представители взяли в плен директоров лицеев №3 и №2. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

В Новой Каховке оккупанты взяли в плен директоров двух лицеев

Цитата

"На Херсонщине возросло давление на педагогов со стороны оккупантов. В Новой Каховке представители взяли в плен директоров лицеев №3 и №2 Ирину Дубас и Оксану Якубову. Сейчас об их состоянии и местонахождении ничего не известно", - написал председатель ОВА.

Добавим

Кроме того, по словам Янушевича, продолжается запугивание родителей, которые отказываются отдавать детей в увлеченные школы и детские сады.

Оккупанты угрожают штрафами и конфискацией имущества, а тем, кто привел детей на так называемое “обучение”, предлагают 4 тыс. рублей за каждого школьника. Однако желающих очень мало. В Новой Каховке на открытие детсада “Ивонька” привели только одного ребенка – сына работницы сада. Остальные родители отдавать своих детей в этот сад отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проводят обыски и проверки: оккупанты в Херсонской области усиливают фильтрационные мероприятия накануне Дня независимости Украины

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,442.77