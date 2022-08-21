Проводять обшуки та перевірки: окупанти на Херсонщині посилюють фільтраційні заходи напередодні Дня незалежності України

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"Фактично по всій території області військові рф проводять обшуки та перевірки. Шукають зброю, перевіряють телефони та комп’ютерну техніку на сліди комунікацій з СБУ чи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти дуже нервують у Херсонській області напередодні Дня Незалежності і очікують на акції від сил опору.