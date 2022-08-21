Проводять обшуки та перевірки: окупанти на Херсонщині посилюють фільтраційні заходи напередодні Дня незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Окупанти на Херсонщині посилюють фільтраційні заходи напередодні Дня незалежності України - проводять обшуки та перевірки. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
Цитата
"Фактично по всій території області військові рф проводять обшуки та перевірки. Шукають зброю, перевіряють телефони та комп’ютерну техніку на сліди комунікацій з СБУ чи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти дуже нервують у Херсонській області напередодні Дня Незалежності і очікують на акції від сил опору.