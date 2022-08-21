Проводят обыски и проверки: оккупанты в Херсонской области усиливают фильтрационные мероприятия накануне Дня независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Оккупанты в Херсонской области усиливают фильтрационные мероприятия накануне Дня независимости Украины - проводят обыски и проверки. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Фактически по всей территории области военные рф проводят обыски и проверки. Ищут оружие, проверяют телефоны и компьютерную технику на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее
Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские оккупанты очень нервничают в Херсонской области накануне Дня Независимости и ожидают акции от сил сопротивления.