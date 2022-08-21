Проводят обыски и проверки: оккупанты в Херсонской области усиливают фильтрационные мероприятия накануне Дня независимости Украины

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"Фактически по всей территории области военные рф проводят обыски и проверки. Ищут оружие, проверяют телефоны и компьютерную технику на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские оккупанты очень нервничают в Херсонской области накануне Дня Независимости и ожидают акции от сил сопротивления.