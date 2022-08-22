У Новій Каховці окупанти взяли у полон директорів двох ліцеїв

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"На Херсонщині зріс тиск на освітян зі сторони окупантів. У Новій Каховці представники взяли до полону директорів ліцеїв №3 і №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову. Нині про їх стан та місцезнаходження нічого не відомо", - написав голова ОВА.

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Крім того, за словами Янушевича, триває залякування батьків, які відмовляються віддавати дітей у захоплені школи та дитячі садочки.

Окупанти погрожують штрафами та конфіскацією майна, а тим хто привів дітей на так зване “навчання” пропонують 4 тис. рублів за кожного школяра. Проте охочих дуже мало. У Новій Каховці на відкриття дитсадка “Івонька” привели лише одну дитину – сина працівниці садка. Інші батьки віддавати своїх дітей в цей садок відмовилися.

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