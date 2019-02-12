В Норвегии заявили об отработке ВКС России удара по своему радару
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Выступая перед членами военного общества в Осло, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде рассказал о том, что 14 февраля прошлого года 11 российских Су-24 поднялись с аэродрома в Мончегорске в Мурманской области, долетели до Баренцева моря и симулировали атаку на военный радар в районе населенного пункта Верде. После этого они, не пересекая государственную границу, повернули назад, сообщает Barents Observer, передает УНН.
Лунде вспомнил, что в прошлом марте рассказывал такую же историю о том, как российские самолеты отрепетировали атаку на радар 24 марта 2017 года. Однако отличие, по его словам, в числе самолетов. Если в 2017 году в подобных маневрах были задействованы, по его оценкам, девять самолетов, то в этот раз — 11.
Генерал отметил, что российская риторика в отношении Норвегии стала жестче. “И нет никаких сигналов о том, что отношения России с Западом улучшатся в этом году”, — сказал Лунде.
В городе Верде на берегу Баренцева моря находится американский радар Globus II, который должен в теории отслеживать полет российских баллистических ракет. Как отмечает Barents Observer, Россия неоднократно выражала недовольство самим фактом наличия радара, опасаясь, что он может стать частью американской ПРО на самой границе с Кольским полуостровом.
Напоминаем, в Норвегии задержали россиянина по подозрению в террористическом нападении.