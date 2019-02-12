У Норвегії заявили про відпрацювання ВКС Росії удару по своєму радару

Лунде згадав, що в минулому березні розповідав таку ж історію про те, як російські літаки відрепетирували атаку на радар 24 березня 2017 року. Однак відмінність, за його словами, в числі літаків. Якщо в 2017 році в подібних маневрах були задіяні, за його оцінками, дев’ять літаків, то в цей раз — 11.

Генерал зазначив, що російська риторика щодо Норвегії стала жорсткішою. “І немає ніяких сигналів про те, що відносини Росії із Заходом покращаться в цьому році”, — сказав Лунде.

У місті Верде на березі Баренцевого моря знаходиться американський радар Globus II, який повинен в теорії відстежувати політ російських балістичних ракет. Як зазначає Barents Observer, Росія неодноразово висловлювала невдоволення самим фактом наявності радара, побоюючись, що він може стати частиною американської ПРО на самому кордоні з Кольским півостровом.

Нагадуємо, у Норвегії затримали росіянина за підозрою в терористичному нападі.